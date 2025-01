Ilfattoquotidiano.it - Si dimenticano il gatto nella stiva dell’aereo, la micia Mittens passa 24 ore in volo tra l’Australia e la Nuova Zelanda

Doveva essere l’inizio di unavita a Melbourne, ma per, unana di otto anni, si è trasformata in un’odissea aerea durata 24 ore. Dimenticatadi un aereo Air New Zealand, ladi razza Maine Coon ha inntariamente viaggiato tre volte tra Christchurch, in, e Melbourne, in Australia, prima di poter finalmente riabbracciare la sua padrona, Margo Neas.Margo Neas e suo figlio, in procinto di trasferirsi in Australia, avevano affidatoa una compagnia specializzata nel trasporto di animali per ildel 12 gennaio da Christchurch a Melbourne. Dopo tre ore di trepidante attesa all’aeroporto di Melbourne, la doccia fredda: il personale di terra ha informato la signora Neas che l’aereo era già ripartito per la. conancora a bordo.