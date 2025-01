Calciomercato.it - Serie A, gli arbitri della 22esima giornata: scelto il fischietto per Napoli-Juventus

Daa Lazio-Fiorentina, Lecce-Inter e tutte le altre. Ecco le designazioni arbitrali valide per ladiA Con la tre giorni di coppe europee ancora in corso laA si prepara a quella che sarà la prossimadi campionato. Per il turno numero 22 l’attenzione è puntata soprattutto sulla super sfida del Maradona tra ilcapolista e laA, gli(LaPresse) – Calciomercato.itNella mattinata di oggi l’Aia ha anche diramato le designazioni arbitrali22/a. Chiffi dirigerà la sfida tra azzurri e bianconeri che si giocherà sabato pomeriggio alle ore 18. Per l’Inter a Lecce ci sarà Marinelli mentre Pairetto sarà ilper la trasferta dell’Atalanta sul campo del Como. Grande attenzione anche per l’interessante partita tra Lazio e Fiorentina nella capitale che sarà diretta da Rapuano.