September 5 – La diretta che cambio la storia il trailer del film

Dal 13 febbraio al cinema “5 – Lachela” con Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Ferdinand Dörfler e distribuito dalla Paramount Pictures.“5 – Lache cambiò la“ racconta il momento cruciale che ha trasformato per sempre il modo di fare informazione in. Ambientato durante le Olimpiadi di Monaco del 1972, ilripercorre la trasformazione improvvisa del team di ABC Sports, passato da una tranquilla copertura sportiva alla cronaca in tempo reale del sequestro degli atleti israeliani da parte di un gruppo terroristico.Al centro dellac’è Geoff (John Magaro), un giovane produttore deciso a farsi strada sotto la guida del leggendario Roone Arledge (Peter Sarsgaard).