Ilrestodelcarlino.it - Senja e compagni si prendono la vittoria e il secondo posto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il gol diregala al Rimini lacontro il Caldiero e ilin classifica (1-0). Rimini: Giovannini, Saponaro (16’ st Aragao da Cruz), Zavaglia (31’ st Magnaterra), Ricci, Lunedei, Calderoni (31’ st Donini), Vegliò (23’ st Montani), Capelli,, Aureli, Torsello (16’ st Foschi). All.: Brocchini. La San Marino Academy si prende un punto in casa della Triestina (1-1, a segno Achilli). San Marino Academy: Azzouine, A. Ceccoli, Della Balda (65’ M. Ceccoli), Mazza, Piergiacomi, Prendi, Nicolini (45’ Achilli), Ionni (77’ Gasperoni), Shehi (77’ Borgelli), Angelini (65’ Lepri), Taini (77’ Testoni). All.: Vanni. Under 15 Serie C. Girone B (17ª giornata): Vicenza-Spal 3-1, Legnago-Feralpisalò 0-0, Virtus Verona-Union Clodiense 0-2, Trento-Arzignano Valchiampo 1-1, Triestina-San Marino Academy 1-1, Padova-Carpi 2-0, Rimini-Caldiero Terme 1-0.