Scoperta officina abusiva a Carsoli: sequestri e sanzioni per attività illecita

L'Aquila - A, individuata un'clandestina con strutture edili non autorizzate; sequestrati veicoli e attrezzature, elevateamministrative e fiscali. A, in una zona rurale, i Carabinieri hanno scoperto un'meccanicaoperante all'interno di fabbricati privi di autorizzazione edilizia. L'indagine è partita a seguito di segnalazioni riguardanti un insolito via vai di veicoli in un'area privata. Sul posto, le forze dell'ordine hanno rinvenuto un fabbricato in cemento e diverse tettoie, collegati da una strada interna, tutti realizzati senza i necessari permessi. L'area circostante, estesa per circa 1.000 metri quadrati, era adibita a deposito di carcasse di automobili, elettrodomestici dismessi, batterie esauste, bidoni contenenti olio usato, pneumatici e altri rifiuti metallici.