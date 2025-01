Ilrestodelcarlino.it - Sciopero dei treni in Emilia Romagna il 25 gennaio, quali fasce orarie

Bologna, 222025 – Nuovodeialle porte in. Il prossimo fine settimana, sabato 25e domenica 26, il personale del Gruppo Fs,talia,talia Tper e Trenord incrocerà le braccia in tutta Italia. Gli orari della protesta Ipotranno subire cancellazioni o variazioni dalle 21 di sabato 25 alle ore 20,59 di domenica 262025. “Lo– scrive Rete ferroviaria italiana sul sito – potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio dell’agitazione sindacale e dopo la sua conclusione”.sono igarantiti Iche si trovano in viaggio ainiziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, ipossono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.