Lettera43.it - Sciopero 25 e 26 gennaio 2025: treni garantiti e cosa sapere

Dalle ore 21.00 di sabato 25 alle ore 20.59 di domenica 26è in programma unonazionale del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord. L’agitazione è stata proclamata dai sindacati Cub Trasporti, Usb e Sgb per chiedere un miglioramento delle condizioni di lavoro e della retribuzione. Ipotranno subire cancellazioni o variazioni anche prima e dopo l’orario di conclusione della protesta.25 e 26: iNelle giornate ditalia assicura servizi minimi di trasporto. Per quanto riguarda inazionali, vengono garantite alcune tratte a lunga percorrenza riportate in una tabella sul sito della società. In caso dinazionale generale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore e inizio alle ore 21.