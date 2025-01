Sci di fondo Pellegrino guida la spedizione per Engadina Monsorno operata stagione finita

Leggi su Sportface.it

Il settimo appuntamento della Coppa del mondo di sci diprevede la tappa di, in Svizzera, in scena tra venerdì 24 e domenica 26 gennaio. In particolare, il 24 gennaio si terrà la prima staffetta mista, per poi proseguire il giorno successivo con le sprint in tecnica libera. Gran finale, appunto, domenica con le mass start di 20 km ancora a skating. Torna in gara l’Italia, dopo che il responsabile tecnico Markus Cramer aveva deciso di indire un raduno a Passo Lavazè, in Trentino, che è durato dal 12 al 22 gennaio. Per questo motivo, non c’era alcun italiano in gara nel weekend francese a Les Rousses, dove sono andate in scena le 10 km in tecnica libera, lo sprint in tecnica classica e la mass start 20 km, ancora in tecnica classica.Sono dieci gli azzurri convocati da Cramer per la tappa di: are il gruppo degli italiani è Federico, con la squadra maschile che viene completata da Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Martino Carollo e Giovanni Ticcò.