Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Garmisch: pista stregata. Sfilza di secondi posti, mai una vittoria

Non è ancora tempo di pensare ai Campionati Mondiali 2025 di scidi Saalbach (Austria). La Coppa del Mondo è ancora nel pieno del suo calendario ed è pronta a trasferirsi a-Partenkirchen (Germania) per una delle sue tappe classiche. Sulla Kandahar vivremo due gare veloci: un superG e una discesa. Come sempresarà una delle grandi protagoniste. Ma, udite udite, in Baviera la nostra fuoriclasse non è mai salita sul podio!L’esordio disulla Kandahar arriva nella discesa del 6 febbraio 2016 con un undicesimo posto a 2.58 da Lindsey Vonn che precede Fabienne Suter e Viktoria Rebensburg. Il giorno successivo, il 7 febbraio 2016, arriva un 15° posto nel superG vinto da Lara Gut-Behrami, che precede Viktoria Rebensburg e Lindsey Vonn. Si passa al 21 gennaio 2017 con la discesa che vedeal quinto posto a 88 centesimi da Lindsey Vonn che vince davanti a Lara Gut-Behrami e Viktoria Rebensburg.