Ilrestodelcarlino.it - Schianto: 32enne ancora in rianimazione, fuori pericolo la moglie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ ricoverato in prognosi riservata nel reparto didi Baggiovara il giovane papà rimasto coinvolto nel violentotra Ganaceto e Lesignana avvenuto lunedì sera sulla Nazionale per Carpi. L’uomo, 32 anni, ha riportato lesioni gravissime mentre la33enne, incinta, ècosì come la loro bambina di un anno rimasta fortunatamente illesa. La famiglia, originaria di Torino e residente a Modena stava percorrendo la strada a bordo di una fiat Bravo quando, all’improvviso, nell’immettersi sulla Nazionale per Carpi si è schiantata frontalmente contro un mezzo pesante. A causa del violento impatto, la vettura è finitastrada, in un fossato. Per estrarre la famiglia si è reso necessario l’intervento dei pompieri. Sul posto, per i dovuti accertamenti di rito, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.