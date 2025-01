Agi.it - Scarcerato e rimpatriato capo polizia libica Almasri. Polemiche in parlamento

AGI - Il caso della scarcerazione e del rimpatrio di Njeem Osama Elmasry Habish,dellagiudiziariaconosciuto come '' - arrestato domenica a Torino su mandato di arresto della Corte penale internazionale, sta montando indove in apertura di seduta dell'Aula della Camera, il coro dei partiti della minoranza è unanime: Avs, Pd, Più Europa, Iv, M5s e Azione definiscono di una "gravità inaudita" quanto avvenuto - "è stato liberato un torturatore", accusano - chiedendo alla premier di riferire in Aula e sollecitando "alla trasparenza" il governo e il ministro Nordio. L'accaduto Secondo quanto si apprende, la scarcerazione sarebbe avvenuta per un difetto procedurale. Un arresto ritenuto 'irrituale', perché sarebbe sostanzialmente mancata l'interlocuzione e comunicazione preliminare al ministero necessaria in casi simili.