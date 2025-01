Zonawrestling.net - Sarà Bishop Dyers il nuovo nome di Baron Corbin sul ring?

Il 2025il primo anno difuori dalla WWE. Il mancato rinnovo del contratto da parte della federazione di Stamford ha spalancato le porte del circuito indipendente all’ex atleta NFL, che ora si trova di fronte a parecchie possibilità. E tra una medaglia di jiu jitsu e le discussioni con altre compagnie,ha fatto il suo debutto indipendente lo scorso weekend, quando è stato sconfitto da Josh Barnett in un Bloodsport Match in GCW. In quell’occasione si è presentato con il suodi battesimo, Tom Pestock, ma forse nonquesto ilcon cui continuerà la sua carriera.depositato all’ufficio brevettiNella giornata di oggi, infatti, Pestock ha ottenuto dall’USPTO, l’ufficio brevetti e marchi americano, l’autorizzazione a registrare il marchio “” nell’ambito dell’intrattenimento e nello specifico del wrestling.