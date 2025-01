Unlimitednews.it - Sanremo, Giorgia “Un’emozione rara quando ho ascoltato La cura per me”

MILANO (ITALPRESS) – “hoper la prima volta ‘Laper mè, ho sentito, quella che mi colpisce solo davanti a brani che mi parlano profondamente. Questa canzone ha qualcosa di speciale, è come se racchiudesse in sè le due anime che mi definiscono: quella che sono e quella che vorrei essere”, raccontache torna in gara all’Ariston dopo esserne stata co-conduttrice per una serata nella scorsa edizione. La cantante romana, che celebra trent’anni dalla vittoria con Come Saprei (“Vinsi con Fiorello e Morandi in gara che ancora chiedo scusa”, dice), si presenta con Laper me (già disponibile in pre-save e pre-add), pezzo che promette di lasciare il segno. “Non era nei miei programmi partecipare quest’anno, ma Laper me è un pezzo che mi ha spinto a farlo.