Sanremo 2025, Antonella Clerici e Gerry Scotti saranno i co-conduttori della prima puntata: Carlo Conti lo rivela a "È sempre mezzogiorno"

“Laserata condurrò da solo a meno che non riesca a convincere due amici storici”, aveva scherzatoal Tg1. Il direttore artistico, in modo strategico, stava solo coprendo le carte perché sul palco del Festival dimartedì 11 febbraio cidue co-d’eccezione:. Il conduttore ha ufficializzare la notizia a “È”: “Ho detto più volte che questo è un Festival con una co-conduzione corale, mi piace l’idea di un farlo insieme a tanti amici e colleghi. Tutti hanno pensato allacon Pieraccioni e Panariello, invece questi due amici sono”.Così a sorpresa in collegamento è apparso: “su Rai 1, capito che trio! È davvero bello fare un Festival di amici, noi saremo lì a supportarti“.