Superguidatv.it - Sanremo 2025, Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori della prima serata accanto a Carlo Conti

Sarannoi due co-del Festival di, in onda martedì 11 febbraio. I due, amatissimi volti notitelevisione italiana, affiancheranno il direttore artistico e conduttoredurante lainauguralekermesse canora che per questa edizione vedrà in gara ben 30 artistiscena musicale italiana.co-È stato lo stessoa svelare la notizia durante la trasmissione diandata in onda oggi, mercoledì 22 gennaio, con un “divertito”in collegamento. Nei giorni scorsiaveva spiegato che stava cercando di coinvolgere “due amici” per completare il cast di co-del Festival di, annunciato durante la settimana scorsa in collegamento con il Tg1.