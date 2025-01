Lettera43.it - Sanremo 2025, Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori della prima serata

Leggi su Lettera43.it

sul palco del Festival diassieme a. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, intervenuto in diretta a È sempre mezzogiorno su Rai 1. Se per il celebre volto di Mediaset sarà il debutto assoluto all’Ariston, perinvece si tratterà di un ritorno dopo la conduzione nel 2010 e la precedente apparizione cinque anni. «Ti ho chiamata per chiederti quanto deve stare in forno la focaccia», ha ironizzato Conti durante il suo intervento. «Scherzo, devo dire chi sarà con me nellapuntata. Ho detto in più occasioni che questo Festival avrà una conduzione corale, mi piace l’idea di farlo con tanti amici per dargli sfaccettature diverse. Avevo annunciato che sarebbero stati con me al debutto due miei cari amici e tutti pensavano a Pieraccioni e Panariello.