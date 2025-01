Lapresse.it - Sanità, l’allarme di Uap: “Ambulatori in sciopero se Ministero non adegua tariffario”

Leggi su Lapresse.it

L’Unione nazionalee polienti e ospedalità privata lancia l‘allarme sul nuovo nomenclatore. Secondo l’associazione che riunisce il settore ospedaliero privato le nuove tariffe introdotte dalrischiano di rendere ancora più difficile l’accesso allada parte dei cittadini. L’ipotesi sul tavolo è quella dello: “Saremo costretti a una chiusura se non risolvono il problema delle tariffe, dopo il 28, perché tuteliamo la salute. Gli anziani il più delle volte devono attendere per qualsiasi terapia. Se non interviene ilsaremo costretti a farlo. Portassero concretamente un cambiamento. Garantissero lavoro e salute. Chiedere che rimanga undi 20 anni fa, con deglimenti ovviamente, non è chiedere la luna” dice la presidente dell’Uap Mariastella Giorlandino.