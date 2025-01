Unlimitednews.it - Samsung, strumenti AI multimodali con la nuova serie Galaxy S25

MILANO (ITALPRESS) – Intelligenza Artificiale multimodale e integrata per rendere l’esperienza d’interazione fra utente e smartphone sempre più naturale:Electronics durante l’evento Unpacked che si è tenuto a San Jose, in California, ha presentato il nuovoS25. Il device è disponibile in 3 versioni: S25, S25+ ed S25 Ultra. Con One UI 7, il nuovo arrivato dellaS diè in grado di comprendere il contesto delle esigenze e preferenze dell’utente, offrendo esperienze AI personalizzate e garantendo contemporaneamente la privacy.“Con S25 facciamo un ulteriore balzo in avanti per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale integrata dando all’utente un’esperienza ancora più fluida, naturale e semplice – ha raccontato a Italpress Nicolò Bellorini, Vice Presidente Divisione Mobile eXperience Business diElectronics Italia durante un’anticipazione stampa milanese – Questo è possibile grazie ad alcune innovazioni molto importanti sulla nostra interfaccia utente One UI 7 e quindiAI.