Ilrestodelcarlino.it - "’Sacchi di Sabbia’ sa unire tradizione e innovazione sul palco"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un teatro innovativo che rielabora lapopolare. È quello che fa la compagniadi, nata a Pisa nel 1995. La loro missione è rinnovare il teatro classico con elementi contemporanei, come dimostra Pluto, rilettura moderna del testo di Aristofane che esplora con ironia il tema della giustizia economica. Attraverso una scena minimalista i 4 attori interpretano tutti i personaggi, richiamand laateniese e offrendo una riflessione sul valore del denaro e sulle disuguaglianze sociali. La compagnia si distingue per l’uso creativo dello spazio e la drammaturgia oscillando tra serio e comico. In Pluto l’interazione con gli spettatori crea un’atmosfera coinvolgente che stimola il pensiero critico.disa innovare il linguaggio teatrale mantenendo viva la