Ryanair tre miliardi di investimenti tra Orio e Malpensa La richiesta | Abolite la tassa sui passeggeri

al Serio. È stato presentato a Milano mercoledì 22 gennaio l’operativo diper l’estate 2025 per quanto riguarda gli aeroporti di Bergamoal Serio e Milano.La compagnia irlandese nei mesi più caldi di quest’anno da entrambi gli aeroporti offrirà 30 aeromobili, con un investimento di 3di dollari. In totale saranno complessive 156 le rotte dai due scali con più di 2.300 voli a settimana.supporterà quasi 15mila posti di lavoro locali trasportando 18,7 milioni diall’anno.Rimane centrale il Caravaggio, dove saranno investiti oltre 2di dollari e dove faranno base 22 aeromobili. Centoundici le rotte, per un totale di 13,5 milioni di.Non ci sono tuttavia nuovi collegamenti o crescite significative in vista: una decisione dettata, come comunica il colosso di Dublino, dalla scelta del Governo italiano di aumentare l’addizionale municipale di 50 centesimi per passeggero in entrambi gli aeroporti a partire dal 1° aprile.