Ryan Gosling in trattative per un nuovo film di Star Wars (le riprese potrebbero iniziare presto!)

potrebbeunirsi all’universo di. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, l’attore è “in” per interpretare il ruolo principale neldidiretto da Shawn Levy. Sebbene i dettagli sul personaggio siano ancora segreti, ilè descritto come una pellicola indipendente, non legata alla Saga degli Skywalker. Seconfermerà la sua partecipazione, si prevede che il progetto accelererà significativamente, con l’inizio dellepossibile già questo autunno.Unpasso per Shawn LevyShawn Levy è entrato inper dirigere undinel 2022, ma il progetto non è mai stato aggiunto al calendario ufficiale delle uscite Disney. Negli ultimi anni, il regista si è concentrato su altri lavori, come Boy Band, una commedia che vede la collaborazione conReynolds e Hugh Jackman.