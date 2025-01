Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni 2025: date e orari delle partite dell’Italia U20

Mancano pochi giorni dall’inizio del Guinness Seie in campo scenderanno anche le nazionali juniores per il torneo under 20. Il primo calcio d’inizio sarà la sera di giovedì 30 gennaio, con Irlanda-Inghilterra, mentre per gli azzurrini di coach Roberto Santamaria la prima sfida sarà la sera dopo, in Scozia.Dopo l’esordio, l’Italia andrà in scena a Treviso contro il Galles venerdì 7 febbraio. Dopo una settimana di pausa altra partita a Treviso, contro la Francia sabato 22 febbraio. Ancora uno stop e poi rush finale per il Sei, con gli azzurrini che giocheranno contro l’Inghilterra il 7 marzo e ospiteranno l’Irlanda il 14 marzo.Tutte ledel torneo saranno visibili su Sky Sport e in streaming su SkyGo e su Now. Ledegli azzurrini, però, saranno anche visibili in chiaro su Rai Sport e, di conseguenza, anche su Raiplay.