Rosa Vespa e Aqua Moses | chi sono i due accusati di aver rapito la neonata Sofia Cavoto a Cosenza

moglie e marito e si chiamano rispettivamentele due persone accusate dila, appena un giorno di vita, dalla clinica Sacro Cuore di. E lo avrebbero fatto perché lei non puòe figli., 51enne residente a, è entrata nella clinica travestita da infermiera., 43enne di origini senegalesi, l’avrebbe aiutata. I duedi sequestro di persona in concorso. Laè stata presa intorno alle 18,30. La coppia è stata bloccata dopo circa tre ore nei pressi di Castrolibero.I festeggiamentiL’agenzia di stampa AdnKronos racconta che secondo quanto trapela da fonti investigative all’arrivo delle forze dell’ordine all’interno dell’appartamento della coppia a Castrolibero, erano in corso i festeggiamenti, con tanto di banchetto, per la nascita del bambino.