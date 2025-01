Pronosticipremium.com - Roma, Shomurodov porta Raspadori: l’effetto domino di mercato

Leggi su Pronosticipremium.com

Il calciodellaentra nel vivo negli ultimi giorni di gennaio. Dopo gli acquisti già definiti di Devyne Rensch dall’Ajax e Pierluigi Gollini dall’Atalanta, attesi oggi nella Capitale, il direttore sportivo Florent Ghisolfi è al lavoro per trovare un vice Dovbyk. Attualmente, il ruolo è ricoperto da Eldor, ma l’attaccante uzbeko non ha convinto e potrebbe lasciare la squadra nei prossimi giorni. Una sua cessione potrebbe dare il via a un effettoin Serie A.Intreccio tra, Empoli e NapoliSecondo quanto rito da La Gazzetta dello Sport, il futuro disi intreccia con le mosse di Empoli e Napoli. I toscani sono ormai vicini a chiudere per il prestito dell’uzbeko, liberato dalla. Non solo: l’Empoli riscatterà Sebastiano Esposito dall’Inter per poi girarlo al Napoli, che ha messo gli occhi sul giovane talento, protagonista di un’ottima stagione, con 8 gol realizzate in 17 presenze in Serie A.