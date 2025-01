Cityrumors.it - Roma | psichiatra condannato per violenza sessuale: punture, frustate e colate di cera bollente su una paziente

I magistrati hanno confermato la condanna perper loCogliati Dezza: la testimonianza shock di una pazienteI fatti si sarebbero svolti nel 2019, anno durante il quale una donna all’epoca 27enne si sarebbe rivolta alloStefano Maria Cogliati Dezza a causa di un periodo di forte fragilità. Il medico, però, secondo i magistrati che hanno confermato la condanna avrebbe approfittato di lei con pratiche definite “estreme” anche dalla stessa vittima, per poi violentarla sessualmente: ecco la sua testimonianza.perdibollente su una paziente (cityrumors.it / ansafoto)Proprio come suggeriscono anche i medici di famiglia ed, in generale, tutti gli specialisti che si occupano di salute mentale, la 27enne a fronte di un periodo di forte fragilità avrebbe deciso di chiedere aiuto e quindi di rivolgersi al dottor Cogliati Dezza, sperando di trovare in lui un supporto sia psicologico che farmacologico.