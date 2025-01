Romadailynews.it - Roma: nuovo blitz al Quarticciolo, due arresti, sequestrate droga e armi

Une’ scattato, questo pomeriggio, nel quartiere, periferia est di. Ad agire ancora gli agenti della Polizia di Stato.Dallaalle, senza trascurare le occupazioni senza titolo di immobili. Stessa scena, effetto sorpresa, orari e target diversificati: questa la strategia messa in campo dal quinto distretto Prenestino e dalla squadra mobile, con la polizia scientifica e amministrativa, il supporto del reparto prevenzione crimine e del reparto mobile. Tutto e’ iniziato con un uomo che, alla vista degli agenti della Squadra Mobile, si e’ dato alla fuga sui tetti dei palazzi dopo essersi liberato di uno zaino. L’uomo e’ estato bloccato e all’interno dello zaino sono stati trovati e sequestrati due revolver e munizionamento per circa 100 colpi. A finire in manette anche uno spacciatore della zona, colto in flagranza dagli uomini del Distretto Prenestino.