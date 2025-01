Romadailynews.it - Roma: morte da oltre un mese in casa, trovati stamattina i corpi di due anziane sorelle

Leggi su Romadailynews.it

di duedi 92 e di 86 anni sono stati, questa mattina, senza vita e in avanzato stato di decomposizione, all’interno del loro appartamento in via dei Dardanelli in zona Prati a. I condomini della palazzina in cui le duevivevano, hanno riferito che non avevano loro notizie daune il cattivo odore che arrivava dal loro appartamento ha fatto temere per il peggio. Sospetti purtroppo fondati.Questa mattina, infatti, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia Prati, hanno fatto accesso nell’alloggio trovando i due cadaveri in avanzato stato di decomposizione, compatibile non laavvenuta almeno unprima. L’appartamento era chiuso dall’interno e non sono statisegni di scasso. Il medicolegale, in, non ha trovato suisegni di violenza tanto che ha ipotizzato lanaturale per entrambe.