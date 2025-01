Secoloditalia.it - Rogoff: “Meloni la migliore d’Europa, da trent’anni non si vedeva un leader come lei”

Leggi su Secoloditalia.it

Kenneth, professore di Harvard, già capo economista del Fondo monetario internazionale è a Davos per il World economic forum ed è stato intervistato da La Stampa sull’insediamento del presidente Trump e sulle conseguenze per l’Europa. La lettura della sua intervista stamattina deve avere mandato di traverso il caffè a molti esponenti dell’opposizione.Pioggia di elogi su, doccia gelata per l’opposizioneDel neo presidente Trump,dice sostanzialmente che sarà “una scossa” per l’Europa. «Trump sa cosa fare efarlo. Dai dazi alla finanza, l’impatto sarà globale. Però, in questo modo l’Europa ha l’occasione di risvegliarsi dall’attuale irrilevanza geopolitica, e Giorgiapuò essere cruciale in ciò». Sulla presidente del consiglio italiana, le parole dell’economista statunitense distribuisce una pioggia di elogi, che sono una doccia gelata per Schlein e compagni.