Rimadesio e il miraggio del canestro | Inaccettabile perdere con l’ultima

Anche il fanalino di coda Virtus Ragusa (solo tre vittorie prima della trasferta brianzola di sabato) banchetta al PalaFitLine per una sconfitta che a questo punto apre ufficialmente una vera e propria crisi in casa. Tra l’altro raggiunta in classifica a quota 18 anche dalla Bakery Piacenza quindi, a tutti gli effetti, in piena zona playout. E non potrebbe essere diversamente per una squadra che nel 2025 non ha ancora vinto ed è in striscia aperta negativa da sei gare, con due successi nelle ultime 12 uscite ufficiali. Dietro non ti aspettano e del fieno in cascina messo nella prima metà del girone di andata, adesso non ce n’è più nemmeno una spiga. Strana la pallaperché nel turno infrasettimanale la squadra di Gallazzi era arrivata a tanto così da vincere a Casale Monferrato.