Ricercato per truffa da 4 milioni in Russia arrestato a Roma

L’uomo, 37 anni, rintracciato in un albergo del centro grazie a un alertA, un uomo di 37 anni di nazionalità russa,per unamilionaria commessa tra il 2018 e il 2021, è statoin un albergo del centro storico. Gli investigatori del distretto Trevi-Campo Marzio della Polizia di Stato lo hanno localizzato grazie a un alert “alloggiati”, attivato dalla struttura ricettiva e segnalato alla Questura.Il 37enne era colpito da un mandato d’arresto emesso il 9 novembre 2022 dalle autorità russe per unaai danni di una società di leasing. Secondo le indagini, l’uomo, in qualità di vice amministratore delegato, aveva firmato un contratto per l’acquisto di veicoli, obbligandosi a trasferire alla società di leasing i fondi derivanti dalla vendita. Tuttavia, il denaro, pari a circa 4di euro, era stato sottratto per scopi personali, senza mai essere restituito alla società.