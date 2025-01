Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, c’è anche la Lazio! Nodo formula: le ultimissime sulla trattativa col Chelsea

di RedazionentusNews24, c'èlain corsa! Resiste il: lecolper il difensore portogheseArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di, difensore di proprietà delche piace moltissimo al mercatoper rinforzare il reparto arretrato.Stando a quanto riportato da Sky Sport sul giocatore si sarebbe inseritalain queste ultime ore. Ilchiede 5 milioni di euro per il prestito oneroso, una cifra che i bianconeri non hanno intenzione di spendere, mentre i biancocelesti starebbero ragionando su un possibile affare a titolo definitivo.