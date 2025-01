Lapresse.it - Regione Marche, il Consiglio del 28 gennaio sarà dedicato al Giorno della Memoria

Si svolgerà martedì 28, a partire dalle ore 10, la seduta aperta delregionale delleconvocata per celebrare il2025. Sono in programma diversi interventi e intermezzi musicali eseguiti dalla Fisorchestra Marchigiana. Verranno inoltre presentati gli elaborati delle scuole selezionate nell’ambito del concorso ministeriale “I giovani ricordano la Shoah”. Al termineseduta dedicata al, l’Aula si riunirà in seduta ordinaria per l’esame di eventuali atti di indirizzo inerenti l’argomento trattato nella seduta assembleare aperta. All’ordine delanche l’elezione di una componenteCommissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, in sostituzionecomponente dimissionaria, e la proposta di deliberazione da inviare alle Camere concernente la nuova organizzazione dei Tribunali e degli Uffici del Pubblico ministero.