Quotidiano.net - Reading-spettacolo 'Corpo, umano' al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino

Leggi su Quotidiano.net

Ildiha ospitato il 21 gennaio il' di Vittorio Lingiardi, realizzato in collaborazione con Giulio Einaudi editore per una co-produzionee The Italian Literary Agency. L'auditorium, ancora una volta sold out, ha confermato il ruolo di 'centro di cultura' del. Vittorio Lingiardi, insieme all'attrice Federica Fracassi, ha portato in scena il proprio libro, '', trasformato in uncon la drammaturgia di Gianni Forte e dello stesso Lingiardi e la regia di Gianni Forte. Una vera e propria esperienza immersiva: "Ilcerca di tenere insieme le due anime del libro - spiega l'autore - quella più autobiografica, con le narrazioni personali che hanno contribuito all'idea diche racconto, e quella più poetica, che ci accompagna nel viaggio.