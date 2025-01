Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. "Ora la palla scotta. Ma bisogna vincere»

La settimana del derby è iniziata. La Vigor si prepara alla trasferta al "Del Conero", un appuntamento tanto difficile quanto affascinante. Raramente però i rossoblu, che spesso e volentieri hanno incrociato le armi con i dorici dando vita a sfide belle, corrette ed equilibrate, sono partiti alla volta del capoluogo così sfiduciati. Non è difficile capire il perché: il 2025 ha portato solo un punto, grazie al pareggio di domenica, in extremis, contro l’Isernia. Non un granché in vista dei prossimi appuntamenti, su tutti Ancona e Chieti. In casa Vigor però si cerca di andare avanti senza frenesia, un passo alla volta alla ricerca di una continuità che sembra un miraggio. "I giocatori sono sfiduciati e li capisco benissimo perché anche io ho giocato e situazioni del genere non sono semplici da affrontare - dice Roberto Moroni, il direttore sportivo della Vigor -.