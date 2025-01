Ilrestodelcarlino.it - Quarto successo di fila per i titani. Il Rimini va ko con il Caldiero

Gli Under 17 della San Marino Academy non vogliono saperne di fermarsi. In casa della Triestina arriva la quarta vittoria consecutiva firmata da Meloni dal dischetto e Arcangeli (2-1). Academy: Conti, Delvecchio, Baiardi, Pennacchini (76’ N. Tamagnini), Montali, Mirchev, Deronjic (65’ Guidi), Meloni, Markaj, Grandoni (76’ Molinari), Canarezza (62’ Arcangeli). All.: Di Maio. Alnon bastano Di Pollina e Molfetta per battere il(4-2).: Mordenti, Lombardi L. (26’ st Cristiani), Zammarchi, Fabbri, Manzi (44’ st Bizzarri), Nava (17’ st Mengoni), Ceka (17’ st Eco), Celani (1’ st Romualdi), Molfetta (17’ st Grassi), Arlotti (44’ st Lombardi N.), Di Pollina. All.: Mandola. Under 17 Serie C. Girone B (17ª giornata): Legnago-Feralpisalò 3-2, Trento-Arzignano 2-1, Padova-Carpi 7-4, Virtus Verona-Clodiense 2-2, Vicenza-Spal 2-1, Triestina-San Marino Academy 1-2,Terme 2-4.