Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la semifinale agli Australian Open? L’assegno cresce e può diventare milionario

Leggi su Oasport.it

ha travolto Alex de Minaur in tre rapidi set e si è qualificato alladegli2025. Il numero 1 del mondo ha giganteggiato in lungo e in largo contro il padrone di casa, imponendosi con il secco punteggio di 6-3, 6-2, 6-1 e può così proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione, in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il 23enne punta chiaramente a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in terra oceanica.Il tennista italiano ha operato un break nel quarto gioco del primo set, ha strappato il servizio all’avversario nel primo e nel quinto game della seconda frazione, ha messo subito in chiaro le cose in avvio del terzo parziale e ha chiuso i conti in meno di due ore di gioco, dimostrandosi decisamente superiore rispetto al numero 8 del ranking ATP.