Quando e a che ora si giocano le semifinali degli Australian Open? Il programma

Gli2025 stanno per vivere il momento decisivo. Con la chiusura dei quarti di finale è tempo di guardare alleche delineeranno i due finalisti che domenica si contenderanno il primo slam stagionale. Mae a che ora si giocheranno lea Melbourne Park? Andiamo a scoprirlo insieme.Giovedì 23 e venerdì 24 gennaio sono i due giorni prescelti. Nel primo si disputeranno ledel singolare femminile: alle 9:30 italiane (19:30 locali) la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del Mondo, se la vedrà con la sua amica, la spagnola Paula Badosa che ha centrato il miglior risultato in carriera in uno slam. A seguire, ma non prima delle ore 11 italiane (21 locali), la polacca Iga Swiatek affronterà la statunitense Madison Keys.