Qualcosa di tuo

di tuo Di Vincenzo Calafiore22 Gennaio 2025 UdineDolce per sé, ma con dolor sottentrail pensier del presente, un van desiodel passato..( Giacomo Leopardi, Le Ricordanze ) Scrivere, inventarsi delle cose che potrebbero accadere nella vita a chiunque. Scrivere dunque è davvero una cosa bella, perché è come trovarsi in un altro “ altrove”, ma potrebbe essere allo stesso tempo donazione di se stessi agli altri e avviene semplicemente attraverso l’inchiostro di una stilografica.La verità è che non si va via mai da un luogo in cui si è stati bene, e io sto bene nei miei scritti, in quel mio altrove, ove tutto è possibile, e i miracoli accadono, come quello dell’amore. “ A coloro che hanno un sogno e attendono da tempo che si realizzi. Un sogno non lo si getta mai via, non lo si lascia svanire, per poterlo trattenere occorrono due persone, due persone che inconsapevolmente si amano e si cercano, e alla fine il miracolo accade, con il sogno che si realizza” Ma tu dimmi la verità te l’aspettavi un amore? Te l’aspettavi un amore così grande, come questa vita? Io si anche se da tempo l’attendevo un miracolo!E’ che questa vita non basta mai eppure lo so che è di un tempo che si tratta, un tempo a finire.