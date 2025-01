Ilnapolista.it - Psg-City è anche Emirati contro Qatar, ci sono divergenze profonde tra i due “regimi” (The Telegraph)

Questa sera il Psg di Kvaratskhelia – che non potrà giocare – rischia l’eliminazione dalla Champions con una sconfittaildi Guardiola. Al Parco dei Principi andrà in scena dunque non solo una sfida che potrebbe tranquillamente rivedersi in un quarto di finale di una competizione come la coppa in questione, maun dentro-fuori a cui non siamo abituati a gennaio. Ilperò con grande sottigliezza ha oggi analizzato il senso tutto “economico” che questo dualismo porta con sé.L’ottava puntata del “Cash-ico” tra Psg e, derby del petroldollaro ()Di seguito quanto si legge dal The:“L’ottava puntata di “El Cashico”, come potrebbe essere ribattezzato il derby del petrodollaro tra Paris Saint-Germain e Mster, non era destinata a essere così piena di pericoli.