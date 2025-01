.com - Promozione / Jesina – Biagio Nazzaro la sfida dei tanti doppi ex

Sono ben 15 tra giocatori, allenatori e direttori sportivi e tra questi figure storiche che, soprattutto a Jesi, hanno vintossimoVALLESINA, 22 gennaio 2025 –non sarà solo il derby della 4° giornata del girone di ritorno dellaGirone A ma anche una partita tra due club che spesso in passato hanno fatto ‘affari’.Sono ben 15 tra giocatori, allenatori e direttori sportivi che hanno indossato la maglia di entrambe le squadre.Parliamo di Borocci, Cantarini, Cardinali, Compagnucci, Fenucci, Fuoco, Gabrielloni, Gianangeli, Lapi, Marengo, Omiccioli, Ottaviani, Rossini, Severini, Trudo. Una partita dal sapore speciale per, soprattutto per gli jesini doc che giocano nella, che hanno vissuto momenti esalindossando quella che domenica prossima sarà invece la maglia avversaria.