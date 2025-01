Ilgiorno.it - Prof picchiata da un alunno a Seregno, la scuola è sotto choc ma il preside ignora gli alunni: “Va in televisione, noi siamo stati liquidati”

– Continua a far parlare l’episodio drammatico che ha sconvolto la comunità scolastica del plesso di via Gramsci del liceo Parini di, dove mercoledì scorso unaessoressa è stata aggredita da un. Il ragazzo, che ha mostrato segni di “fragilità psicologica”, ha colpito l’insegnante con un pugno e uno schiaffo, lasciandola sanguinante e. “Ilci ha” “Ilnon vuole riceverci e ci ha inviato solo mail. Noi vogliamo parlare con lui”, spiega una ragazza. “Parla con le televisioni, ma noi. Abbiamo chiesto un’assemblea, incontri privati. Nulla”, le fa eco un altro ragazzo. “Peraltro – aggiunge – nei giorni scorsi chi ha chiesto con una mail di non portare all’esterno dellail gravissimo episodio di violenza nei confronti della nostra insegnante di Scienze umane, neppure ci da delle motivazioni”.