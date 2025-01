Fanpage.it - Primo storico cartellino giallo nel ciclismo, è la nuova regola UCI: dure squalifiche fino a 30 giorni

Leggi su Fanpage.it

Nel corso della 2a tappa del Tour Down Under che ha aperto la stagione ciclistica 2025, è scattata la prima sanzione disciplinare del nuovomento UCI: a farne le spese, il velocista olandese della Bora, Danny van Poppel, ammonito e declassato in classifica. Unmento durissimo, per ridurre al massimo manovre pericolose e comportamenti scorretti: si rischiaad un mese di sospensione.