.com - Prima Categoria / Castelbellino, Claudio Latini è il nuovo direttore sportivo

L’ex dirigente del Cupramontana si rimette in pista nel club orange in: “La sua esperienza e dedizione saranno fondamentali per il nostro percorso futuro”, 22 gennaio 2025 –è ildel. Lo storico ex dirigente del Cupramontana, infatti, dopo aver lasciato a maggio 2024 i colori rossoblù dopo 42 anni trascorsi nella società, ha deciso di rimettersi in gioco nel club di.“L’A.S.D.Calcio – si legge nella nota diffusa dalla società – comunica di aver affidato in data odierna l’incarico didel club al signor. La sua esperienza e dedizione saranno fondamentali per il nostro percorso futuro. A lui va ovviamente un caloroso benvenuto ed un grande in bocca al lupo per la stagione”.