Lanazione.it - Pregiudicato evade dai domiciliari: arrestato. Aveva due bustine sospette… ma era farina

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 22 gennaio 2025 - Era aiper il reato di furto aggravato in un supermercato avvenuto la settimana scorsa. Ora, l'uomo, unbrasiliano del '96, è finito in manette per evasione. E' successo all'Ottagono, quartiere caldo di Fontivegge, più volte oggetto di controlli da parte delle forze dell'ordine. Gli agenti della Squadra Volante durante un sopralluogo hanno riconosciuto l’uomo. Durante i controlli, è stato trovato in possesso di duedi cellophane termosaldate contenenti sostanza poi rivelatasi semplice. Terminate le attività di rito, l’uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato