Lanazione.it - Prato, tentò di baciare sulla bocca una dipendente: imprenditore condannato

, 22 gennaio 2025 – Un, accusato di violenza sessuale, è statoa svolgere 240 ore di lavoro di pubblica utilità per un'associazione di volontariato:diuna suaabbassandole la mascherina anticovid. Così ha deciso il giudice delle udienze preliminari del tribunale dilo scorso dicembre accogliendo la proposta di patteggiamento presentata dal difensore dell'uomo. Nel processo si erano costituite parti civili la Cgil e la Filctem Cgil. Si tratta, spiega la Cgil in una nota, della prima volta che un sindacato viene ammesso in un procedimento penale per molestie sul luogo di lavoro. Il fatto risale al 2021, la donna era difesa dall'avvocato Amalia Vetrone. Alla Camera del lavoro e alla Filctem la sentenza riconosce il pagamento delle spese processuali sostenute.