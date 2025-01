Ilfattoquotidiano.it - Pranzo La Russa-Santanchè al Senato. Il presidente prova a convincere la ministra a dimettersi

Unfaccia a faccia. Probabilmente decisivo. A quanto apprende il Fatto da fonti qualificate, oggi ladel Turismo Danielaha visto ildel, Ignazio La. I due alavrebbero parlato del futuro dellasempre più in bilico dopo il rinvio a giudizio a Milano per falso in bilancio. Secondo le stesse fonti, non è escluso che Lapossa aver chiesto adi fare un passo indietro.Martedì infatti era stata la premier Giorgia Meloni a vedere aLa, protettore politico di, e le aveva chiesto dilaa lasciare il suo posto.è tornata al ministero questa mattina dopo il fine settimana tra Cortina e Milano, ma ancora starebbe facendo resistenza. Nelle prossime ore però il passo indietro dellanon è escluso.