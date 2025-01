Quotidiano.net - Ponte sullo Stretto: geologia e sicurezza sismica sotto esame

"Ladellodi Messina è stata accuratamente studiata: tutte le faglie presenti nell'area, incluse quelle sul versante calabro, sono state identificate, censite e monitorate". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al question time alla Camera, rispondendo a una domanda del deputato Angelo Bonelli di Europa Verde sull'effettivo coinvolgimento di tutti gli organismi competenti ai fini della validazione tecnica del progetto del. Ciriani, rispondendo per conto del ministro Salvini, halineato che "sulla base degli studi geologici, sismici e tettonici condotti, sono stati identificati i punti di interazione tra ildi Messina e il terreno, in modo da evitare il posizionamento su faglie attive, e garantire la massimaanche in caso di terremoto.