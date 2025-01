.com - Pokémon TCG Pocket x McDonald’s: carte gratis con gli Happy Meal, ma solo negli USA

Leggi su .com

TCGinsieme! Grande entusiasmoStati Uniti per la nuova collaborazione traTrading Card Game. L’iniziativa, annunciata attraverso i canali social ufficiali, regalerà ai giocatori del popolare gioco dicollezionabili premi esclusivi con l’acquisto degli. Tuttavia, la promozione è valida esclusivamente in territorio americano, lasciando il resto del mondo, Italia compresa, in attesa di eventuali novità.IndiceDettagli della collaborazioneTCGLimitazioni e accessibilitàLefisiche disponibiliUn’occasione mancata per i fan italiani?Pokemon TCGDettagli della collaborazioneTCGLa promozione prevede che ogniacquistato includa un codice speciale, riscattabile all’interno diTCG, che permette di ottenere:24 Clessidre per i pacchetti, equivalenti a 2 bustine