Piano Mattei per l’Africa avanti tutta Tajani | Una priorità strategica serve un grande gioco di squadra

A un anno dal lancio del, il governo italiano ribadisce il suo impegno per il continente africano, delineando la visione ambiziosa che punta a rafforzare i legami con i partner africani attraverso diplomazia, cooperazione e investimenti. Durante l’Assemblea generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, il vicepremier Antoniodefinisce«unaassoluta del governo», sottolineando il ruolo cruciale del settore privato. «Deve essere undi, un’azione corale», dichiara il ministro degli Esteri, chiamando in causa istituzioni, imprese, università e società civile per costruire una collaborazione solida e trasversale.Progetti già avviati: lo slancio delMolti dei progetti previsti sono già stati avviati, aggiunge, ribadendo l’impegno dell’Italia nel favorire «partenariati paritari, pace, sviluppo e crescita condivisi».