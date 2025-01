Liberoquotidiano.it - "Perché Meloni è andata da Trump? Ve lo dico io": la sconcertante frase di Elisabetta Piccolotti | Video

È cominciata ufficialmente l'era del quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti. Il 20 maggio è stato, infatti, il giorno della cerimonia d'insediamento alla Casa Bianca di Donald, che ha preso il testimone da Joe Biden e si appresta ad esercitare il suo secondo mandato non consecutivo da uomo più potente al mondo. Di questo si discute a “Dimartedì”, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris. Non tenera con l'elezione del nuovo primo cittadino americano, deputata di Sinistra Italiana nel gruppo Alleanza Verdi e Sinistra: "La sua elezione ci riguarda in tutto, l'America è il Paese di riferimento di quello che si autodefinisce mondo occidentale. Avrà delle ripercussioni anche su quello che accadrà in Italia. Giorgiaè volata all'inauguration day di Donaldproprio per dimostrare questa fedeltà alla lineaiana e quindi per ricollocare l'Italia in una posizione di subalternità.